"Действия врага не остались безнаказанными". Штаб ООС сообщил о ранении украинского военного

Боевики вели огонь по позициям сил ООС в районе села Пищевик Донецкой области из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня в Донецкой области в результате обстрела со стороны боевиков получил ранение украинский военнослужащий. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

"13 июня вооруженные формирования РФ в очередной раз открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе [села] Пищевик. В результате обстрела один наш защитник получил пулевое ранение", – сообщили в штабе.

Военнослужащего эвакуировали в госпиталь.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения ООС, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются", – сказано в заявлении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.