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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В штабе ООС заявили, что боевики заблокировали работу контрольных пунктов на линии разграничения

11 июня представители незаконных вооруженных формирований через блокпосты не впустили на оккупированную территорию ни одного человека из тех, что прошли контроль украинских пограничников, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Два КПВВ украинская сторона открыла 10 июня
Два КПВВ украинская сторона открыла 10 июня
Фото: ЕРА

В штабе операции Объединенных сил сообщили, что подконтрольные РФ боевики "ЛНР" и "ДНР" блокируют работу контрольных пунктов въезда/выезда на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

"Российские войска и их марионеточные администрации продолжают обострять гуманитарную ситуацию и создавать искусственные препятствия мирным жителям, не пропуская их через линию разграничения. С обеих сторон собралось немало людей, которые из-за разных насущных проблем социально-гуманитарного характера стараются попасть на временно оккупированную территорию или же выехать на подконтрольную правительству Украины часть Донбасса", – говорится в сообщении.

Так, 11 июня через КПВВ "Станица Луганская" украинские пограничники пропустили пять человек, а через КПВВ "Марьинка" – одно транспортное средство с двумя пассажирами. "Оккупанты, заставив людей несколько часов ожидать под палящим солнцем, без объяснения причин цинично отказали им во въезде", – подчеркнули в штабе ООС.

Боевики фактически заблокировали работу гуманитарных коридоров и вернули назад более 10 граждан, которые попытались пересечь линию разграничения.

"Четыре женщины остались ночевать перед блокпостом захватчиков. Им из-за проблем социально-гуманитарного характера было крайне важно попасть в родные дома. Женщины, объяснив свои причины, надеялись достучаться до представителей вооруженных формирований РФ. Однако ни мольбы, ни просьбы не дали результата, а на все аргументы оккупанты нагло улыбались. Промучившись всю ночь перед блокпостом агрессора, три гражданки вернулись обратно. Еще одну женщину из-за плохого самочувствия пришлось эвакуировать сотрудникам Международного комитета Красного Креста", – сообщили украинские военные.

В штабе добавили, что своими действиями боевики продолжают обострять и без того сложную гуманитарную ситуацию на оккупированной ими части Донбасса.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/874948426331108

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. По информации Госпогранслужбы Украины, представители незаконных вооруженных формирований сорвали открытие контрольных пунктов, подолгу не пропуская людей.

Украина может открыть все КПВВ на Донбассе на следующей неделе, сообщил привлеченный Украиной к работе трехсторонней контактной группы на минских переговорах журналист, главный редактор издания "Остров" Сергей Гармаш.

Теги: Донбасс, боевики, Марьинка, Станица Луганская, война на Донбассе, КПВВ, операция Объединенных сил, ООС
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