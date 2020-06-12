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Пресс-служба Зеленского сообщила о переговорах украинской и российской делегаций в Минске

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилось сообщение о встрече членов украинской делегации с российской стороной трехсторонней контактной группы. Состав переговорщиков не уточнялся. Известно, что сегодня в Минске находятся глава Офиса президента Андрей Ермак и вице-премьер Алексей Резников.

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Минск стал местом встречи украинской и российской делегаций
Минск стал местом встречи украинской и российской делегаций
Фото: depositphotos.com

Украинская делегация в Минске 11 июня провела встречу с российской стороной трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, целью обсуждения было повышение эффективности работы группы. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

"Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров нормандского формата, в продолжение встреч украинской делегации в Берлине 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня", – говорится в сообщении.

Список участников переговоров с украинской и российской сторон не приводится.

Сегодня в Минске находится делегация Украины во главе с вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, об этом говорится на сайте Минреинтеграции. В состав делегации вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, представители МИД, Верховной Рады и другие официальные лица.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, и требует прямого диалога между Украиной и боевиками. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет.

В июне 2020 года Украина привлекла к работе в трехсторонней контактной группе четырех переселенцев: ОРДО представляют донецкие журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, а ОРЛО  юрист, председатель международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач Константин Либстер. Ермак объяснял, что шесть лет в минских переговорах участвовали только представители "ЛНР" и "ДНР", а Украина хочет привлечь в группу выходцев с Донбасса, которые вынужденно покинули регион после начала военного конфликта.

Глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов раскритиковал эту идею Украины, заявив, что таким образом украинская сторона фактически выходит из минского процесса.

Теги: переселенцы, Алексей Резников, нормандский формат, Андрей Таран, минские переговоры, война на Донбассе, Андрей Ермак
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