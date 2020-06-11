Грызлов заявил, что Украина фактически вышла из минского процесса

Глава российской делегации на переговорах об урегулировании конфликта на Донбассе Борис Грызлов раскритиковал идею Киева привлечь к работе трехсторонней контактной группы переселенцев с Донбасса. По его мнению, Украина должна вести переговоры "с представителями Донецка и Луганска".

Киев не хочет обсуждать политическую часть Минских соглашений с представителями "ДНР" и "ЛНР". Об этом 10 июня после очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заявил журналистам глава российской делегации на переговорах Борис Грызлов, сообщил "Интерфакс".

Он отметил, что в соответствии с пунктами 11 и 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений Киев должен обсуждать политические вопросы "с представителями Донецка и Луганска", но "собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины".

По мнению Грызлова, Киев решил вести переговоры с людьми, "которых сам и назначил", а такая позиция "фактически означает выход Украины из минского процесса".

Грызлов также обвинил украинские власти в саботаже процесса обмена удерживаемыми лицами, поскольку они "отказываются от своих обязательств не преследовать лиц, прошедших процедуру обмена", и назвал провокацией одностороннее открытие Киевом пунктов пропуска на Донбассе в условиях жары и эпидемии коронавируса.

Кроме того, заявил Грызлов, "решение о прекращении огня Киевом не принято". По новым участкам разведения киевская сторона "делает только декларации", при этом отказывается обсуждать конкретные координаты, отметил он. Грызлов сказал, что Украина не дает гарантий безопасности на весь период работ, необходимых для подготовки инфраструктуры для открытия новых пунктов пропуска в Счастье и Золотом.

После встречи 10 июня главный редактор издания "Остров" Сергей Гармаш, который представляет ОРДО на переговорах, заявил, что Украина может открыть все КПВВ на Донбассе на следующей неделе. По его словам, "представители России из ОРДЛО" заявили, что готовы всех выпускать с оккупированных территорий, но обратно эти люди смогут вернуться только по спискам, чтобы затем "отследить соблюдение ими обсервации".

"Очень "конструктивная" позиция! Представляете, сколько людей, выехавших за своими пенсиями и вернувшихся в тот же день, будут ждать в очередях на КПВВ, как кто-то составит какие-то списки, а потом еще и будет отслеживать их обсервацию и самоизоляцию?" – отметил Гармаш.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

В июне Украина привлекла к работе в трехсторонней контактной группе четырех переселенцев: ОРДО представляют донецкие журналисты Гармаш и Денис Казанский, а ОРЛО – юрист, председатель международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач Константин Либстер. Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, что шесть лет в минских переговорах участвовали только представители "ЛНР" и "ДНР", а Украина хочет привлечь в группу выходцев с Донбасса, которые вынужденно покинули регион после начала военного конфликта.

Переселенцы впервые были привлечены к работе контактной группы 9 июня.

"Мы не будем вести переговоры с "ДНР". Этих трех букв нет в Минских соглашениях. Мы, как представители ОРДЛО, будем вести консультации с нашей властью и согласовывать либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса", – объяснил задачи группы переселенцев Гармаш.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, и требует прямого диалога между Украиной и боевиками. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет.