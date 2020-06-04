Резников об идее создать консультативный совет по Донбассу: Забыли и идем дальше

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что консультативный совет по Донбассу в рамках трехсторонней контактной группы в Минске, против которого протестовали активисты, создан не будет.

Резников рассказал, что предложение создать консультативный совет не нашло поддержки со стороны Германии, Франции и ОБСЕ Фото: president.gov.ua

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников считает создание консультативного совета в рамках ТКГ закрытой темой. Об этом он заявил в интервью "Укринформу", которое вышло 3 июня, сразу после визита в Германию.

"Этот вопрос уже нецелесообразен. Забыли и идем дальше", – сказал политик.

Резников предполагает, что консультативный совет создан не будет.

Он добавил, что это предложение не нашло поддержки со стороны европейских партнеров по "Нормандской четверке" – Германии и Франции, а также ОБСЕ.

Резников рассказал, что Киев почти завершил формирование группы представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей от украинской стороны, которых хотят привлечь к работе ТКГ в Минске.

"Мы уже почти завершили консультации и собеседования с кандидатами, которые будут с украинской стороны приглашенными представителями во время переговоров в ТКГ", – сообщил он.

По словам вице-премьера, их количество еще не определено.

"Почему 10 [человек]? Может, восемь, может, 16. В зависимости от повестки дня. У нас четыре рабочие группы. Вопрос не в количестве, а в качестве", – сказал Резников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, и требует прямого диалога между Украиной и боевиками.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет.

11 марта 2020 года в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании так называемого консультативного совета. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики "ДНР" и "ЛНР" заявили о "площадке для прямого диалога" между "сторонами конфликта".

13 марта издание ZN.UA опубликовало документ о создании совета. В него должны были войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, создание этого органа "зафиксировало бы субъектность ОРДЛО", а боевики получили бы право голоса наравне с Украиной, тогда как у РФ был бы статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что создание консультативного совета не является шагом к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. Планировалось, что совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, "которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы", заявил Ермак.

13 марта под Офисом президента прошла акция протеста из-за создания консультативного совета. Участники держали плакаты "Вирус малоросса более смертельный, чем коронавирус", "Не распространяй вирус Кремля", "Нет переговорам с террористами" и др.

В марте в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман Резников говорил, что создание консультативного совета не является "зрадою" и может принести пользу Украине.