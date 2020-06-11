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Волкер: Зеленский и его команда демонстрируют, что готовы сделать все возможное, чтобы договориться с РФ, и показывают гибкость

Американский дипломат, бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает правильной идею подключить к работе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе переселенцев.

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Волкер считает, что к урегулированию конфликта на Донбассе украинская сторона подходит "с открытыми глазами"
Волкер считает, что к урегулированию конфликта на Донбассе украинская сторона подходит "с открытыми глазами"
Фото: rada.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда делают правильно, демонстрируя гибкость и готовность вести переговоры с Россией в разных форматах, сказал 10 июня во время онлайн-конференции о  ситуации на Донбассе, организованной Atlantic Council, американский дипломат, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Видео конференции опубликовано на YouTube-канале Atlantic Council. 

"Думаю, президент Зеленский и его команда проделали хорошую работу. Они демонстрируют, что готовы сделать все возможное, чтобы договориться, чтобы поддержать мир, пытаются внести некоторые новые идеи, показывают гибкость и предлагают некоторые [новые] форматы переговоров", – сказал Волкер.

Таким образом, считает он, украинские власти лишают Россию ее главных аргументов: что она не контролирует группировки "ДНР" и "ЛНР" и что это Украина не выполняет Минские соглашения. 

Волкер считает правильной идею подключить к работе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины переселенцев с Донбасса.

"Таким образом Украина лишает Россию аргумента, что никто с Донбасса на переговорах не представлен. Но они [украинские власти] нашли способ быть инклюзивными и продолжают пытаться вести переговоры", – отметил дипломат. 

Он сообщил, что на днях разговаривал с вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым. Волкер сделал вывод после беседы, что к урегулированию конфликта украинская сторона подходит "с открытыми глазами".

"Никаких иллюзий по поводу проведения выборов [на оккупированных территориях] без контроля за границей, никаких иллюзий по поводу каких-либо шагов по признанию двух "народных республик". Придание любой легитимности этим двум образованиям – это то, чего Россия пытается добиться, и то, что может стать катастрофой для Украины", – сказал Волкер. 

Дипломат отметил, что по-прежнему считает: Россия избрала тактику продолжать "агрессию низкой интенсивности" в отношении Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР". 

В июне Украина привлекла к работе в трехсторонней контактной группе четырех переселенцев: ОРДО представляют донецкие журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, а ОРЛО  юрист, председатель международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач Константин Либстер. Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, что шесть лет в минских переговорах участвовали только представители "ЛНР" и "ДНР", а Украина хочет привлечь в группу выходцев с Донбасса, которые вынужденно покинули регион после начала военного конфликта. 

Переселенцы впервые были привлечены к работе контактной группы 9 июня. 

"Мы не будем вести переговоры с "ДНР". Этих трех букв нет в Минских соглашениях. Мы как представители ОРДЛО будем вести консультации с нашей властью и согласовывать либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса", – объяснил задачи группы переселенцев Гармаш

Глава российской делегации на переговорах Борис Грызлов раскритиковал идею Украины привлечь к переговорам переселенцев и заявил, что Киев фактически вышел из минского процесса. По его мнению, Украина должна вести переговоры "с представителями Донецка и Луганска". 

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, и требует прямого диалога между Украиной и боевиками. Президент Украины Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет.

Теги: Алексей Резников, Минские соглашения, контактная группа, война в Украине, минские переговоры, война на Донбассе, ОРДЛО, Курт Волкер
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