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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Волкер заявил, что замена Суркова на Козака не изменила политику Кремля в отношении Украины

Политику России определяет президент Владимир Путин, а он продолжает поддерживать "агрессию низкой интенсивности" в отношении Украины, заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя замену куратора украинского направления Владислава Суркова на Дмитрия Козака.

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Волкер: Сурков все больше отдалялся от Путина
Волкер: Сурков все больше отдалялся от Путина
Фото: Arsen Avakov / Twitter

После назначения заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака главным куратором по украинскому вопросу в Кремле агрессивная политика России в отношении Украины не изменилась. Об этом 10 июня  во время онлайн-конференции о  ситуации на Донбассе, организованной Atlantic Council, сказал американский дипломат, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщило агентство "Укринформ"

На должности куратора украинского направления Козак сменил бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова.

"Я не считаю, что замена Владислава Суркова на Дмитрия Козака свидетельствует о любых изменениях в российской политике. Политика России определяется [президентом РФ Владимиром] Путиным, и он продолжает поддерживать агрессию низкой интенсивности внутри Украины, чтобы оказать давление на украинское правительство", – сказал Волкер. 

Он подчеркнул, что РФ всегда стремилась решать украинский вопрос без Украины, и недавний визит Козака в Германию свидетельствует, что в этом подходы Кремля не изменились.

По мнению Волкера, замена Суркова на Козака связана с противостоянием в окружении Путина.

"Я думаю, что Сурков все больше отдалялся от Путина, и в определенный момент он уже не воспринимался как лицо, способное близко общаться с Путиным, как раньше, когда он начинал", – считает дипломат. 

Он рассказал, что во время пребывания на посту спецпредставителя США замечал, что Козак все больше и больше влиял на позицию РФ по поводу Украины. Возможно, продолжил дипломат, Козак теперь имеет более близкий канал общения с Путиным.

"Но это не является признаком какого-либо нового интереса [Москвы] достичь реального урегулирования [конфликта]. Когда я говорю об урегулировании, я хочу быть четким: мы говорим о выходе России из Украины", – сказал дипломат. 

Сурков более 10 лет, с 1999-го по 2011 год, работал заместителем руководителя администрации президента РФ (при президентах Борисе Ельцине и Дмитрии Медведеве), затем перешел на работу в правительство, где был вице-премьером (при премьере Владимире Путине) и вице-премьером – руководителем аппарата правительства (при премьере Медведеве). В 2013–2020 годах – помощник президента Путина, на этой должности курировал украинское направление. Суркова называют "идеологом агрессии России против Украины".

В феврале 2020 года Путин уволил Суркова. О причинах отставки Сурков сказал, что должен был "продолжать заниматься Украиной и Донбассом, но контекст изменился". Он заявил, что "повернуть оглобли" и двинуться в противоположном направлении не может.

Вместо Суркова куратором украинского направления стал Козак, который в январе был назначен заместителем главы администрации президента РФ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что, по его ощущениям, Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем Сурков. "По тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение", – сказал он в феврале.

Теги: Россия, Владислав Сурков, Дмитрий Козак, война в Украине, война на Донбассе, Курт Волкер
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