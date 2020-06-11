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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гармаш: Включение нас в украинскую делегацию ТКГ поломало сценарий России. Было видно: они еще не знают, что с этим делать

Только когда Россия включится в переговорный процесс по Донбассу, может быть конкретный разговор, а пока они просто заговаривают зубы, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" участник политической подгруппы трехсторонней контактной группы, главный редактор издания "Остров" Сергей Гармаш.

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Гармаш: Либо минская группа начинает конструктивно работать, либо россияне сами доведут все до абсурда
Гармаш: Либо минская группа начинает конструктивно работать, либо россияне сами доведут все до абсурда
Фото: ostro.org
Елена ПОСКАННАЯ
журналист

России невыгодно, что Украина выполнила пункт Минских соглашений о проведении консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил представитель трехсторонней контактной группы, главный редактор издания "Остров" Сергей Гармаш.

"России невыгодно, что Украина выполнила пункт Минских соглашений о консультациях с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Россия полагала, что такими представителями будут приглашенные ею ее же представители, проживающие на оккупированной территории. Украина выполнила пункт дословно. В Минских соглашениях записано, что Донецкая и Луганская области являются административными единицами Украины, соответственно, она назначает представителей ОРДЛО, с которыми согласовывает действия по политическому будущему региона. Я считаю, это логично. Напомню, минский процесс направлен на возвращение территорий Украине, и мы в первую очередь заинтересованы, чтобы люди, которые выехали оттуда по политическим мотивам, вернувшись домой, чувствовали себя безопасно, могли полноценно жить, принимать участие в выборах", – отметил Гармаш.

По его словам, на переговорах россияне ведут себя как наблюдатели.

"Россия выбрала интересный ход. Если наши лица и представителей ОБСЕ камера показывает близко, то [глава российской делегации Борис] Грызлов сидит так далеко, что мы не видим его реакцию. Понять, как он воспринимает наши доводы, можно только по вербальным знакам. Вчера в своем выступлении я сделал дипломатическую ошибку: назвал ОРДЛО оккупированной Россией территорией, и Грызлов возмутился. Он призвал использовать только ту лексику, которая есть в Минских соглашениях. В целом он реагировал, но вяленько. Россия представляет себя как наблюдатель. В основном выступают говорящие головы, которые ее представляют. В этом и проблема. Только когда Россия включится, может быть конкретный разговор, а пока (у меня сложилось такое впечатление) они просто заговаривают зубы", – подчеркнул собеседник.

Он рассказал, что появление в составе украинской делегации людей из Донецкой и Луганской областей поломало сценарий россиян.

"Эти консультации имеют смысл, потому что мы формально выполняем Минские соглашения. Россия поставила условия прямого диалога с ОРДЛО. Вот мы и выполнили его. Это важно. Нужно все расставить на свои места: людей, которые ранее представляли ОРДЛО, приглашала Россия, и теперь у нее есть выбор – включить их в свою делегацию, как нас включили в украинскую. И мы будем разговаривать более конкретно. Включение нас в украинскую делегацию поломало сценарий России. Было видно, что они еще не знают, что с этим делать, как себя вести. А потом мы показываем, что либо "Минск" начинает конструктивно работать, либо они сами его доведут до абсурда. Они уже заявили, что включат в переговоры еще каких-то своих представителей", – сообщил Гармаш.

9 июня стало известно, что руководитель международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан, врач Константин Либстер, журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский будут представлять ОРДЛО от Украины на заседании политгруппы в трехсторонней контактной группе в Минске. В Офисе президента Украины отметили, что "привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности пункта 9, пунктов 11–12, которыми предусмотрено проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательстве".

10 июня глава российской делегации на переговорах Борис Грызлов заявил, что Киев решил вести переговоры с людьми, "которых сам и назначил", а такая позиция "фактически означает выход Украины из минского процесса".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, и требует прямого диалога между Украиной и боевиками.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Луганск, Луганская область, ОБСЕ, Донбасс, Минск, переговоры, Сергей Гармаш, Минские соглашения, ДНР, ЛНР, Борис Грызлов, ОРДЛО
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