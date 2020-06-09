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Ольга Айвазовская
Ольга Айвазовская

Глава правления гражданской сети "Опора".


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Включение переселенцев в ТКГ демонополизирует выражение интересов Донбасса контролируемыми РФ самопровозглашенными образованиями

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О расширении состава ТКГ за счет переселенцев с Донбасса могу только утверждать, что это хороший тактический ход. Сегодня было много вопросов от журналистов и дискуссий, насколько это решение является правильным и приведет ли к "прорыву", но ключевым остается managing your expectations (управление своими ожиданиями). Если подытожить, то:

Включение в подгруппы внутренне перемещенных лиц таки демонополизирует выражение интересов Донбасса на уровне самопровозглашенных образований под эффективным контролем РФ. Выразителями интересов должны быть и те, кому предоставлен такой мандат, и его Украина предоставила именно этим четырем участникам.

В такого рода переговорах нет частного мнения, позиции, которая противоречит позиции делегации. Можно дискутировать, устраивать мозговые штурмы и обсуждения дома, но все участники должны выходить на поле, как одна команда, а не отдельные игроки из разных игр, вышедших самоутверждаться. Их экспертиза очень ценна, но она может влиять на официальные директивы настолько, насколько к этому будут готовы МИД и Офис президента.

Интересы сторон (Украина vs РФ) не изменились за текущий период, если брать во внимание публичную риторику официальных властей и неофициальных спикеров. По моему мнению, несколько инфантильное отношение к противнику, но если стремление мира не равно отказу от территориальной целостности и суверенитета, то мы справимся. Зато надеяться на минимальные уступки со стороны РФ не стоит, потому что обмен удерживаемыми таковым не является в стратегической перспективе, как бы это ни звучало.

А еще мне бы очень хотелось, чтобы вопрос Донбасса не воспринимался как внутренний интерес отдельных областей, их нынешних или перемещенных жителей. Если это вопрос Украины и РФ, то он касается каждого.

Со своей стороны хочу лишь пожелать удачи и сил, крепких нервов всем переговорщикам, как вновь прибывшим, так и старожилам процесса.

Источник: Aivazovska Olga / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Донбасс, переговоры, Ольга Айвазовская, ОРДЛО
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