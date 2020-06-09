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Фонд "Изоляция" решил вернуться на Донбасс. Названо новое месторасположение

Донецкий культурный фонд "Изоляция" был захвачен боевиками "ДНР" 9 июня 2014 года.

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Центр "Изоляция" был основан в 2010 году на месте бывшего завода по изготовлению изоляционных материалов в Донецке
Центр "Изоляция" был основан в 2010 году на месте бывшего завода по изготовлению изоляционных материалов в Донецке
Фото: izolyatsia.org

В шестую годовщину с момента захвата территории Донецкого культурного фонда "Изоляция" боевиками "ДНР" в платформе культурных инициатив заявили о решении вернуться на Донбасс. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба фонда.

В фонде рассказали, что с момента основания и до 2014 года работали в Донецке и стремились  "через художественные практики стимулировать системные изменения в местных общинах".

"Как и другие переселенцы, фонд изменил свое место жительства и перенес свою работу в Киев, где мы проводили исследования, проекты, организовывали резиденции и открывали выставки как в самых отдаленных уголках востока Украины, так и в мировых столицах. Мы продолжили работать с темой изоляции, которая из-за войны приобрела новые смыслы. С шестой годовщиной захвата фонда, которую мы назвали Днем изоляции, фонд решил сделать заземление и вернуться на Донбасс. Нашим новым местом расположения станет город Соледар в Донецкой области", – говорится в сообщении.

В фонде заявили, что на Донбассе будут работать как с местными активистами, так и с международными художниками и исследователями. Фонд поощряет местные сообщества разрабатывать новые видения выхода из изолированности – собственной жизни, развития общин и будущего для Донбасса. Одним из таких проектов является совместная с Центром гражданских свобод адвокационная кампания, цель которой – достижение справедливости для жертв похищений и пыток на Донбассе.

Также в фонде отметили, что планируют "ликвидировать концлагерь на захваченном заводе арт-фонда "Изоляция".

Центр "Изоляция" – негосударственная организация, основанная в 2010 году на месте бывшего завода по изготовлению изоляционных материалов в Донецке. Центр организовывает арт-проекты и образовательные проекты, направленные на активизацию общественной жизни. 

Теги: Киев, Донецк, Украина, Донбасс, захват, выставка, художник, боевики, переселенцы, Изоляция, резиденции
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