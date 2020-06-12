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Агрессия РФ направлена не только против Украины, а против всей Европы – Резников

Вице-премьер Украины Алексей Резников подчеркнул, что спровоцированная Россией "война идет не на востоке Украины, война идет на Востоке Европы".

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Резников отметил, что российская агрессия несет угрозу всей Европе
Резников отметил, что российская агрессия несет угрозу всей Европе
Фото: president.gov.ua

Принимая решение о сохранении или усилении санкционного давления на Россию, каждая страна должна понимать, что война на Донбассе и агрессия России направлена не только против Украины, а против всей Европы. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом в ходе онлайн-дискуссии в рамках "Киевского форума по безопасности" заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

"Принимая решение о сохранении санкций или увеличении санкционного давления, каждая европейская страна должна понимать, что война идет не на востоке Украины, война идет на Востоке Европы, и сегодня агрессия направлена не только против Украины, а против всей Европы", – сказал он.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Из-за агрессии против Украины Евросоюз, США и другие страны мира ввели против России несколько пакетов санкций, которые за последние шесть лет несколько раз продлевались и ужесточались.

Теги: Россия, Крым, Украина, санкции, война, Донбасс, Алексей Резников, Европа, российская агрессия, Евросоюз, война на Донбассе
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