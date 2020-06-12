Резников и Ермак отправились во Францию, запланировано обсуждение нормандского формата

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и глава Офиса президента Андрей Ермак проведут встречу с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и глава Офиса президента Андрей Ермак отправились во Францию с однодневным рабочим визитом. Об этом 12 июня сообщает сайт Офиса президента.

В состав украинской делегации также вошли министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и советник президента Украины Руслан Демченко. Возглавляет делегацию Алексей Резников.

Отмечается, что представители Украины встретятся с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, который представляет французскую сторону на переговорах советников лидеров стран – участниц нормандского формата.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца, но затем стало известно, что в апреле она не состоится.

31 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что новый саммит "Нормандской четверки" может состояться только после реализации достигнутых в Париже в конце 2019 года договоренностей, в первую очередь о прекращении огня.