В Донецкой области боевики разрушили жилой дом стрельбой из миномета – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, дом в Широкино боевики разрушили, стреляя из населенного пункта Саханка.

12 июня боевики разрушили жилой дом в Широкино Донецкой области. Об этом 13 июня проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Около 20.00 российские наемники из временно оккупированной Саханки открыли огонь из минометов калибра 82 мм по Широкино. Одна из мин попала в жилой дом, почти полностью разрушив его, а еще три разорвались в непосредственной близости от частного дома. Информация о наличии пострадавших граждан в результате вражеского обстрела уточняется", – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что боевики "продолжают откровенно пренебрегать правилами ведения войны и международным гуманитарным правом".

В пресс-центре штаба обратили внимание, что 13 июня "оккупанты разместили свои артиллерийские системы непосредственно в населенном пункте рядом с домами мирных жителей на восточной окраине Калининского, что в пригороде Горловки, прикрыв себя гражданским населением как живым щитом", и выпустили 50 снарядов калибра 122 мм по позициям Вооруженных сил Украины в районе Луганского.

"Очевидно, что целью было заставить подразделения Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в обстрелах мирных жителей. Таким образом, оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и еще раз подтвердили откровенное игнорирование Минских договоренностей и международного гуманитарного права", – объяснили в штабе.

Между оккупированной боевиками Саханкой и подконтрольным украинским властям Широкино – около пяти километров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.