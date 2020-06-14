Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области боевики разрушили жилой дом стрельбой из миномета – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, дом в Широкино боевики разрушили, стреляя из населенного пункта Саханка.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Боевики стреляли из миномета
Боевики стреляли из миномета
Фото: ЕРА (архив)

12 июня боевики разрушили жилой дом в Широкино Донецкой области. Об этом 13 июня проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Около 20.00 российские наемники из временно оккупированной Саханки открыли огонь из минометов калибра 82 мм по Широкино. Одна из мин попала в жилой дом, почти полностью разрушив его, а еще три разорвались в непосредственной близости от частного дома. Информация о наличии пострадавших граждан в результате вражеского обстрела уточняется", – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что боевики "продолжают откровенно пренебрегать правилами ведения войны и международным гуманитарным правом".

В пресс-центре штаба обратили внимание, что 13 июня "оккупанты разместили свои артиллерийские системы непосредственно в населенном пункте рядом с домами мирных жителей на восточной окраине Калининского, что в пригороде Горловки, прикрыв себя гражданским населением как живым щитом", и выпустили 50 снарядов калибра 122 мм по позициям Вооруженных сил Украины в районе Луганского.

"Очевидно, что целью было заставить подразделения Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в обстрелах мирных жителей. Таким образом, оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и еще раз подтвердили откровенное игнорирование Минских договоренностей и международного гуманитарного права", – объяснили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/876383239520960

Между оккупированной боевиками Саханкой и подконтрольным украинским властям Широкино – около пяти километров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: стрельба, Донецкая область, боевики, Широкино, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS