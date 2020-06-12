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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Украина в любой момент могла бы выйти из Минских соглашений

Минские договоренности не являются частью национального и международного законодательства, об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

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Резников: На сегодняшний день мы остаемся сторонниками попробовать все возможное
Резников: На сегодняшний день мы остаемся сторонниками попробовать все возможное
Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

Минские договоренности не легитимизированы ни парламентом Украины, ни Госдумой РФ, которая также является стороной Минских соглашений, об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил 12 июня на Киевском форуме по безопасности, сообщает "РБК-Україна".

"[Минские] соглашения не являются актом международно-правового характера. И действительно, Украина в любой момент могла бы выйти из Минских соглашений хотя бы учитывая то, что их сроки прошли. Последние даты, которые там записаны – это 2015 год", – заявил Резников.

Он также отметил, что договоренности были одобрены Совбезом ООН, а сам "Минск" появился "как дитя нормандского формата".

"На сегодняшний день мы остаемся сторонниками попробовать все возможное [для завершения конфликта на Донбассе]. Если Россия на самом деле готова. Если нет – придется принимать другие решения, в том числе по модернизации Минских соглашений", – отметил Резников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Теги: Россия, Донбасс, Минск, Алексей Резников, Минские соглашения, война в Украине
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