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Боевики полностью перекрыли движение на КПВВ "Марьинка", в Станице Луганской пропускают людей из "списка желаемых лиц" – Госпогранслужба

С 10 июня в Станице Луганской российские оккупанты не пропустили на оккупированную территорию 28 человек, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции
10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции
Фото: dpsu.gov.ua

Боевики на Донбассе препятствуют нормальной работе контрольных пунктов въезда-выезда. Об этом 16 июня сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что по состоянию на 11.00 через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую Киевом территорию проследовали 75 человек.

"Однако гражданам следует учитывать, что оккупанты частично разблокировали перемещение людей на этом направлении. При предоставлении разрешения на пересечение линии разграничения боевики ОРЛО руководствуются так называемыми списками желаемых лиц. Соответственно, попытки свободного перемещения людей в обоих направлениях блокируются российскими наемниками", – подчеркнули в Госпогранслужбе.

Как уточнили в ведомстве, с 10 июня в Станице Луганской российские оккупанты не пропустили 28 человек. После того, как боевики начали "разворачивать" людей в обратном направлении, украинская сторона приняла решение приостановить пропуск граждан.

На КПВВ "Марьинка" пересечь линию разграничения можно в период с 11.00 до 14.00. Однако, как заявили в Госпогранслужбе, российские вооруженные формирования полностью перекрыли движение в этом дорожном коридоре. В связи с этим желающих пересечь линию разграничения через данный пропускной пункт нет.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. По информации Госпогранслужбы Украины, представители незаконных вооруженных формирований сорвали открытие контрольных пунктов, подолгу не пропуская людей.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Госпогранслужба, Марьинка, Станица Луганская, КПВВ
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