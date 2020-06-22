На Донбассе возобновил работу КПВВ "Новотроицкое"

На линии разграничения в Донецкой области возобновил работу контрольный пункт въезда/выезда "Новотроицкое".

В сообщении Донецкой облгосадминистрации говорится, что утром в понедельник через КПВВ проехали первые два автомобиля с оккупированных территорий.

С украинской стороны КПВВ был открыт 10 июня, однако боевики продолжали блокировать его работу со своей стороны еще в течение двух недель, ссылаясь на "карантинные мероприятия".

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".