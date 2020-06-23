Кто-то говорит, что это неравенство – позволять детям из ОРДЛО облегченные условия поступления в вузы. А жизнь в оккупации – это равенство?

Даже не думал, что лучших людей города задавит жаба из-за идеи разрешить детям с оккупированной территории поступать в облегченном формате в наши университеты. Например, соратница Петра Порошенко Ирина Фриз дописалась до того, что типа в наши вузы могут поступить "дети коллаборантов", и прямо противопоставляет детей с оккупированных территорий нашим ветеранам и детям военных. Это свинство – дойти уже и до такого раскола.

Большинство детей в ОРДЛО не содержит какой-нибудь олигарх, как всех этих "Ирин Фриз" и других таких же, ничего из себя не представляющих граждан, дорвавшихся до хорошей позиции в социальной иерархии благодаря своим знакомствам в Киеве и лояльной работе на денежные мешки. Подрастающие "Ирины Фриз" из Донецка и Луганска уедут в Москву или какие-то другие города России. А что делать обычным детям с нашей же территории? Тоже ехать в Россию? Поступать в Ростов? Или оставаться в оккупации? Пфф!

Наши университеты – это один из сильнейших шансов удержать этих детей в рамках нашей национальной культуры.

Кто-то говорит, что это неравенство – позволять детям из ОРДЛО условия поступления в университеты легче, чем остальным детям? А жизнь в оккупации – это что? Это какие условия? Это равенство с другими?

Оккупация сама по себе ставит этих детей в условия гораздо сложнее, чем у многих других в стране. И по подготовке к поступлению в университет, и вообще по жизни. Это разве не надо учитывать? Тем более, что учиться и потом искать работу все равно все будут на равных, даже если поступят как-то чуть легче, чем другие.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора