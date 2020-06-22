Образовательный омбудсмен Горбачев: Попытки инициировать отмену ВНО подаются как "беспокойство" о здоровье детей

Отмену внешнего независимого оценивания продвигает руководство отдельных вузов. Попытки отменить ВНО делались с тех пор, как система тестирования появилась, заявил образовательный омбудсмен в Украине Сергей Горбачев.

Внешнее независимое оценивание, как одна из успешных реформ, задело чьи-то интересы, попытки отменить ВНО были всегда, об этом заявил в интервью "Цензор.НЕТ", которое опубликовано 22 июня, образовательный омбудсмен в Украине Сергей Горбачев.

По его информации, в этом году отмена ВНО продвигалась под предлогом заботы о здоровье студентов руководством отдельных вузов.

"Попытки отменить были всегда. Но сейчас, в условиях карантина и постоянной неопределенности, у некоторых возникла идея, скажем так, попробовать качнуть ситуацию как раз в этот момент. Мне об этом в предыдущую пятницу вечером одновременно сообщили три независимых источника. Причем формулировки были практически идентичны: документы о возможной отмене ВНО на выходе; и они очень опасны для того, чтобы вообще оставить ВНО", – отметил Горбачев.

По его словам, рассматривался такой сценарий: ВНО отменят, а вступительные экзамены будут отданы на усмотрение высших учебных заведений.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев 12 июня сообщил, что получил информацию о подготовке полной отмены внешнего независимого оценивания. В Минобразования заявили, что основная сессия должна пройти, "потому что это залог справедливого и объективного оценивания, а также честного и прозрачного поступления".

В Facebook нынешние абитуриенты и выпускники прошлых лет запустили флешмоб #РукиГетьВідЗНО. Они призывают власти не отменять ВНО. Выпускники рассказывают истории, что именно тестирование помогло им поступить в вузы без взяток.

15 июня в Минобразования Украины заявили, что отмена ВНО недопустима и может создать коррупционные риски.