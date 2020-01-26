Об украинской школе пишут в основном негатив, поскольку это привлекает внимание – образовательный омбудсмен

По словам образовательного омбудсмена в Украине Сергея Горбачева, СМИ неинтересно, когда в школе педагог хорошо провел урок и "тепло пообщался" с детьми.

СМИ упоминают об украинской школе преимущественно в негативном контексте, потому что хотят привлечь к себе внимание. Об этом образовательный омбудсмен в Украине Сергей Горбачев заявил ZN.UA в интервью, которое было опубликовано 26 января.

"Несмотря на постоянный хейтинг педагогов, большинство учителей – абсолютно сознательные люди со своей позицией – настроены учить детей. Но есть определенный медийный пузырь: о школе пишут в основном негатив, поскольку это привлекает внимание. Педагог хорошо провел урок, тепло пообщался с детьми – кому это интересно в медиа? Учитель накричал на ребенка, обидел его – напишем об этом, надо защитить ребенка, родителей!" – сказал он.

Омбудсмен отметил, что "вполне понимает, что так работают медиа", потому что сам является профессиональным журналистом.

"Так создается довольно искаженное представление о том, что вообще происходит в образовании", – считает Горбачев.

5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон "Об образовании", он вступил в силу 28 сентября. Документ ввел, помимо 12-летнего школьного образования, должность образовательного омбудсмена. Он назначается Кабинетом Министров сроком на пять лет без права повторного переизбрания. Омбудсмен имеет право рассматривать жалобы, поданные учениками и студентами, их родителями, законными представителями, а также педагогами и научными работниками.

О победе Горбачева в конкурсе на должность омбудсмена стало известно 12 июля 2019 года. Горбачев – директор киевской специализированной школы №148 имени Ивана Багряного с углубленным изучением украинского языка и литературы.

14 августа Кабинет Министров назначил его образовательным омбудсменом.