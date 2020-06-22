Кабмин еще может скорректировать условия проведения ВНО

Правительство Украины и региональные власти предпринимают все необходимые меры, чтобы выпускники в условиях эпидемии коронавируса могли безопасно пройти внешнее независимое оценивание.

Об этом 22 июня сообщила пресс-служба президента Украины по итогам совещания, посвященного эпидемической ситуации, с участием Владимира Зеленского.

"Если в отдельных регионах эпидситуация не будет удовлетворительной, Кабмин должен наработать решения по корректировке условий для безопасности детей", – отметили в пресс-службе.

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