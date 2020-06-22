В Украине могут изменить условия проведения ВНО в случае вспышки COVID-19

В Офисе президента отметили, что в Закарпатье наблюдается напряженная ситуация по созданию условий для безопасного проведения внешнего независимого оценивания.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля Фото:

Кабине Министров Украины может изменить условия проведения внешнего независимого оценивания в случае вспышки COVID-19. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Речь идет, в частности, о Закарпатье, где напряженная ситуация по созданию условий для безопасного проведения внешнего независимого оценивания, отмечают в ОП.

"Правительство Украины вместе с местными властями принимают все необходимые меры для безопасного прохождения ВНО выпускниками. Если в отдельных регионах эпидситуация не будет удовлетворительной, Кабмин будет нарабатывать решения по корректировке условий для безопасности детей", – говорится в сообщении.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил его из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина. Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн. Пробная сессия стартовала 15 июня.

В последние недели в СМИ регулярно появлялась информация, что ВНО в Украине могут полностью отменить, но власти ее опровергли. 16 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что оснований для отмены ВНО в Украине нет.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что внешнее независимое оценивание отменят в этом году, если "будет стойкий рост распространения коронавирусной инфекции". Пока что показатели позволяют провести ВНО. Окончательное решение, по словам Ляшко, будет принято 22 июня.

18 июня парламент освободил выпускников школ 2019/2020 учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ВНО.