Данные абитуриентов с временно оккупированных территорий будут зашифрованы – Мандзий

Выпускники школ аннексированного Россией Крыма и оккупированных территорий Донбасса смогут поступить во все украинские университеты по упрощенной процедуре. Соответствующий законопроект должна принять Верховная Рада в ближайшее время, об этом сообщила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Мандзий: Для нас важно, чтобы молодежь с временно оккупированных территорий училась в вузах Украины Фото: Lubomyra Mandziy / Facebook

Возможность упрощенного поступления во все вузы Украины без внешнего независимого оценивания появится у выпускников школ с временно оккупированных территорий, об этом сообщила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий 22 июня во время брифинга, трансляция которого велась в Facebook.

"Украина заботится о безопасности абитуриентов с временно оккупированных территорий, их имена в рейтинговых списках, списках рекомендованных к зачислению и в приказах о зачислении будут зашифрованы. Каждый поступающий будет иметь собственный код", – подчеркнула и.о министра.

По ее словам, абитуриенты из ОРДЛО и Крыма с 9 июня могут обращаться в образовательные центры Крым-Украина и Донбасс-Украина для поступления по упрощенной процедуре без сдачи внешнего независимого оценивания. Эти центры работают в каждом украинском вузе.

"Для нас важно, чтобы молодежь с временно оккупированных территорий училась в вузах Украины, о которых она мечтала. В ближайшее время Верховная Рада должна принять законопроект, который расширит возможности для поступающих с временно оккупированных территорий и обеспечит их право поступления без ВНО в любой университет Украины", – сказала и.о. министра.

До недавнего времени абитуриенты с оккупированных территория могли поступить более чем в сто вузов.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал внесение изменений в закон "О высшем образовании" для упрощения поступления в высшие учебные заведения выпускников школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма. Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут вступать в вузы Украины без внешнего независимого оценивания и будут иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не по ограниченным отдельным спискам.

В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 25 июня по 17 июля. Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.