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МИД Украины: Результаты голосования в ОРДЛО и Крыму по изменениям в конституцию РФ будут юридически ничтожными

Привлечение к участию в российском референдуме владельцев незаконно выданных паспортов гражданина РФ в Крыму и на Донбассе поставит под сомнение результаты этого голосования, говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины.

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Проведение голосования по поправкам в российскую конституцию запланировано на 1 июля
Проведение голосования по поправкам в российскую конституцию запланировано на 1 июля
Фото: depositphotos.com

Если российские оккупанты позволят жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей участвовать в референдуме по внесению изменений в конституцию РФ, результаты такого голосования на этих территориях будут "юридически ничтожными". Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве подчеркнули, что намерения Москвы, связанные с привлечением к голосованию жителей ОРДЛО, воспринимают как очередную попытку нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также в МИД Украины заявили, что выдача российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях является продолжением попыток РФ провести "ползучую аннексию" Донбасса.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что проведение российского голосования в оккупированном Крыму также будет незаконным. А его результаты не будут иметь никаких правовых последствий, их не признает ни Украина, ни международное сообщество.

"Общим ответом на незаконные действия РФ должно быть усиление политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора. Привлечение к участию в российском референдуме владельцев незаконно выданных паспортов гражданина РФ в Крыму и на Донбассе искажает и ставит под сомнение результат общероссийского голосования", – подчеркнули в МИД Украины.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что этот указ не изменяет принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

24 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что боевики начали очередную кампанию по обеспечению местных жителей "документами" боевиков "ДНР" и "ЛНР". По данным украинской разведки, пенсионерам в ОРДЛО "уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта".

В течение 2019 года российское гражданство получили 136 тыс. жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Путин поддержал проведение голосования по поправкам в конституцию 1 июля.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что вопрос участия жителей ОРДЛО в голосовании по изменениям в российскую конституцию должен рассматривать ЦИК РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, санкции, МИД Украины, Донбасс, гражданство, аннексия, ОРДЛО
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