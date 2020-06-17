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Россиянам за деньги предлагают регистрироваться на онлайн-голосование по поправкам в конституцию – СМИ

Жителям Москвы предлагают за деньги регистрироваться на голосование по поправкам в конституцию. Голосование, по информации телеканала "Дождь", будет идти с подставных сим-карт. За каждую регистрацию участникам обещают 75 рублей, за голос в поддержку – 50.

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С 25 июня по 1 июля россияне могут проголосовать по поправкам в конституцию онлайн
С 25 июня по 1 июля россияне могут проголосовать по поправкам в конституцию онлайн
Фото: pixabay.com

В России для онлайн-голосования по поправкам в конституцию людей набирают через чат в мессенджере WhatsApp, об этом сообщил телеканал "Дождь" 16 июня.

"Предполагается, что с помощью сим-карт люди будут регистрировать аккаунты на mos.ru для онлайн-голосования и получать за это деньги – 75 рублей за каждую регистрацию. Платить обещают и за голос в поддержку – по 50 рублей. Откуда эти сим-карты, неизвестно", – сообщает "Дождь".

По информации канала, человек по имени Олег Викторович в чате объяснил, что каждый человек должен регистрировать минимум 20 аккаунтов в сутки.

"Нужно под них [каждую сим-карту] делать e-mail. Далее на mos.ru вносить данные (тоже будут выданы). Регистрация аккаунта идет сутки. После зайти снова через этот номер и проголосовать за поправки", – говорится в сообщении.

В описании аккаунта Олега Викторовича указан сайт охранной компании Getguard. В базе данных СПАРК такой компании нет. При поиске в Google по запросу Олег Викторович getguard выдает Instagram человека с ником @oleg_anikin, отмечает "Дождь".

Корреспондент канала встретился с Аникиным и получил от него 25 сим-карт. Он рассказал, что mos.ru может отклонить регистрацию по сим-картам и предоставленным данным, но за это все равно заплатят при наличии скриншота.

Главный разработчик электронного голосования Артем Костырко сообщил "Дождю", что за одну-две минуты на mos.ru можно создать «пустой» личный кабинет, который не дает доступа "практически ни к чему".

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Владимира Путина, назначено на 1 июля 2020 года. С 25 июня по 1 июля россияне могут проголосовать по поправкам онлайн.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Теги: Россия, Конституция, Москва, голосование
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