Путин хочет разъяснить россиянам смысл поправок в конституцию

Президент РФ Владимир Путин намерен выступить со специальным обращением к россиянам в преддверии голосования по поправкам в конституцию, запланированного на 1 июля.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Путина, назначено на 1 июля 2020 года Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к соотечественникам накануне основного дня голосования по поправкам в конституцию, назначенного на 1 июля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

Он может обратиться к россиянам в один из дней после парада Победы, который запланирован на 24 июня, отмечает собеседник издания.

Кроме того, российские федеральный каналы планируют показ документального фильма "к 30-летию новой России", где также будет затронута тема изменений в российскую конституцию, пишет агентство.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.