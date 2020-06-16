"Несчастный ребенок, которому достались алчные бессовестные родители". Навальный раскритиковал Плющенко за ролик с сыном в поддержку поправок в конституцию

После того, как видео с участием российского фигуриста Евгения Плющенко, призывающего принять участие в голосовании по поправкам в конституцию России, вызвало критику оппозиционера Алексея Навального, фигурист предложил политику "по-мужски" обсудить вопрос о голосовании.

Плющенко – Навальному: Мне стыдно жить с тобой в одной стране! Фото: plushenkoofficial / Instagram

Российский фигурист Евгений Плющенко 15 июня в своем Instagram обнародовал видео, в котором вместе с супругой Яной Рудковской и сыном призывает россиян принять участие в голосовании по поправкам в конституцию, которое пройдет с 25 июня по 1 июля.

В ролике Рудковская объясняет сыну, что конституция – это "основной закон страны, который защищает все наши права". На что мальчик спрашивает, может ли он таким образом не идти на тренировку, а позвать друзей в гости. "Твой сын хочет внести поправки в конституцию", – говорит Рудковская супругу.

В подписи к видео фигурист отмечает, что жители Москвы могут участвовать в голосовании онлайн.

"Несчастный ребенок, которому достались алчные бессовестные родители", – написал в комментариях Навальный.

"Забавно, конечно, слышать от тебя про совесть. О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать разрешено только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке? Каждый человек волен говорить о своей позиции прямо. На каждый роток ты свой платок не накинешь. Мне стыдно жить с тобой в одной стране! Если у тебя есть вопросы ко мне – готов по-мужски обсудить. Надеюсь, не зассышь?" – написал Плющенко в сториз.

Фото: Здесь Шепелин / Twitter

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.