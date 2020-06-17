Подан иск о признании недействительным указа Путина о голосовании по поправкам в конституцию РФ

В Верховный суд России подали иск с требованием признать недействительным указ Владимира Путина о назначении голосования по поправкам в конституцию на 1 июля.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Путина, назначено на 1 июля Фото: Верховный Суд Российской Федерации / Facebook

Депутаты Московской городской думы Евгений Ступин, Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров подали в Верховный суд России иск с требованием признать недействительным указ Владимира Путина о назначении голосования по поправкам в конституцию на 1 июля. Об этом сообщил один из инициаторов иска Евгений Ступин на своей странице в Facebook.

"Подтверждаю, что мною, моим коллегой Олегом Шереметьевым и политологом Валерием Соловьем, юристом Сергеем Бочаровым подан иск о признании недействительным указа Путина о голосовании по поправкам 1 июля. Причина: каждый день умирают десятки, иногда сотни людей от непобежденного вируса. Проводить голосование в таких условиях – преступление. Отмена указа Путина спасет многие жизни", – сообщил Ступин.

Соловей на своей странице в Facebook подтвердил информацию о поданном иске, отметив, что опубликует его текст 18 июня.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Путина, назначено на 1 июля 2020 года. С 25 июня по 1 июля россияне могут проголосовать по поправкам онлайн.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.