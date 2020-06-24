Только 11 областей Украины готовы к ослаблению карантина. Киева в перечне нет

Хуже всего ситуация с пандемией COVID-19 в Закарпатской и Черновицкой областях – они не соответствуют сразу трем из четырех требований минздрава для ослабления карантина.

По состоянию на 24 июня к ослаблению карантинных ограничений готовы 11 областей. Об этом говорится на сайте минздрава.

В частности, всем требования минздрава соответствуют Винницкая, Житомирская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Хуже всего ситуация в Закарпатской и Черновицкой областях – там заполненность кроватей больше 50%, количество тестов, коэффициент выявления новых случаев более 11% от общего количества тестов, а динамика роста новых случаев на 10% больше.

Высокая динамика роста количества новых заболеваний также в Киеве и Киевской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской областях.

В Волынской и Львовской областях наблюдается превышение коэффициента новых случаев, а в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Одесской областях недостаточно большой охват тестирования.

Инфографика: moz.gov.ua

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

18 июня заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.

В Украине 23 июня коронавирус был подтвержден у 940 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего, по официальным данным, в Украине коронавирусом заразилось 39 014 человек, 1051 из них скончался, а 17 409 выздоровели.