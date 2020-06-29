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Нобелевские лауреаты и мировые лидеры призвали производителей вакцины от COVID-19 сделать ее доступной

17 нобелевских лауреатов, 20 бывших президентов, 15 бывших премье-министров, деятели науки и культуры, общественные и религиозные лидеры подписали обращение к производителям вакцины от коронавируса COVID-19.

В мире проводится около 120 испытаний вакцины от COVID-19
В мире проводится около 120 испытаний вакцины от COVID-19
Фото: depositphotos.com

28 июня нобелевские лауреаты, бывшие лидеры стран, политические и религиозные деятели подписали призыв ко всем мировым лидерам, международным организациям и правительствам принять все меры для того, чтобы сделать вакцину от коронавируса COVID-19 "глобальным общим благом, свободным от любого патентного права".

Такое обращение было создано  по инициативе Мухаммада Юнуса, лауреата Нобелевской премии мира из Бангладеш. Его подписали еще 17 нобелевских лауреатов, 20 бывших президентов, 15 бывших премьер-министров, а всего более 100 политиков, деятелей науки и культуры, общественных лидеров. Среди них бывший президент СССР Михаил Горбачев, экс-президент Еврокомиссии и бывший премьер-министр Италии Романо Проди, актеры и правозащитники Джордж Клуни и Шэрон Стоун, бизнесмен Ричард Брэнсон и многие другие.

"Мы обращаемся к правительствам, фондам, благотворительным организациям, лицам, занимающимся благотворительностью, и социальным предприятиям с просьбой распространить вакцины по всему миру. Мы предлагаем всем социальным, политическим и медицинским организациям подтвердить коллективную ответственность за защиту всех уязвимых лиц, связанных с бедностью, дискриминацией, полом, болезнями, потерей самостоятельности или функциональности, или возрастом", – говорится в сообщении.

Авторы инициативы напомнили, что примерное время получения готового препарата составляет около 18 месяцев.

"Мы должны разработать недвусмысленную процедуру, чтобы определить, какой будет справедливый уровень этого дохода в обмен на передачу вакцины в общественное достояние. По этой причине информация, предоставляемая бизнесом, учеными и властями должна быть своевременной, точной, ясной, полной и прозрачной. Результаты исследований должны быть в открытом доступе, что сделает их доступными для любого производственного объекта", – отмечается в обращении.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.

В настоящее время проводится около 120 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2 / COVID-19 по всему миру, отмечает ВВС.

Теги: медицина, Михаил Горбачев, Джордж Клуни, лекарства, Ричард Брэнсон, Шэрон Стоун, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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