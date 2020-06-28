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Ученые заявили, что вред для здоровья от коронавируса гораздо больше, чем считали раньше

Коронавирус, вызывающий COVID-19, поражает многие системы органов, в некоторых случаях порождая катастрофические для человека повреждения. Западные ученые говорят, что коронавирус наносит вред сердцу, печени, почкам и кроветворной системе. Эксперты начинают исследования, чтобы понять долгосрочные последствия инфекции.

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Эксперты хотят изучить влияние коронавируса на организм
Эксперты хотят изучить влияние коронавируса на организм
Фото: ЕРА

Ученые только начинают осознавать широкий спектр проблем со здоровьем, вызванных новым коронавирусом. Некоторые из них могут оказывать длительное воздействие на переболевших COVID-19 в течение многих лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мнение врачей и экспертов по инфекционным заболеваниям.

Вирус, вызывающий COVID-19, поражает многие системы органов, в некоторых случаях порождая катастрофические повреждения.

Кардиолог из научно-исследовательского института Скриппса Эрик Тополь заявил, что коронавирус наносит вред сердцу, печени и почкам. По его словам, врачи изначально думали, что COVID-19 – респираторное заболевание, однако не могли даже предположить всей опасности нового вируса.

К дыхательной недостаточности у пациентов с COVID-19 могут присоединяться нарушения свертываемости крови, которые могут привести к инсультам, и сильное воспаление, поражающее несколько систем органов. Вирус также может вызывать неврологические осложнения, которые варьируются от головной боли, головокружения и потери вкуса или запаха до судорог и спутанности сознания. При этом восстановление может быть медленным, неполным и дорогостоящим.

Эксперты начинают исследования, чтобы понять долгосрочные последствия инфекции, сообщил журналистам 25 июня заместитель директора по инфекционным болезням Центра США по контролю и профилактике заболеваний Джей Батлер.

По его словам, многие переболевшие жалуются на усталость и одышку. При этом у многих симптомы болезни сохраняются даже после получения отрицательного теста на коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным на середину дня 28 июня, число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире составляет 10 006 980, информирует Университет Джонса Хопкинса. От болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус, скончалось 499 307 человек, выздоровело 5 071 617.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.

Теги: США, ученые, исследование, вирус, врачи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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