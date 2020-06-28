Ученые заявили, что вред для здоровья от коронавируса гораздо больше, чем считали раньше

Коронавирус, вызывающий COVID-19, поражает многие системы органов, в некоторых случаях порождая катастрофические для человека повреждения. Западные ученые говорят, что коронавирус наносит вред сердцу, печени, почкам и кроветворной системе. Эксперты начинают исследования, чтобы понять долгосрочные последствия инфекции.

Ученые только начинают осознавать широкий спектр проблем со здоровьем, вызванных новым коронавирусом. Некоторые из них могут оказывать длительное воздействие на переболевших COVID-19 в течение многих лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мнение врачей и экспертов по инфекционным заболеваниям.

Вирус, вызывающий COVID-19, поражает многие системы органов, в некоторых случаях порождая катастрофические повреждения.

Кардиолог из научно-исследовательского института Скриппса Эрик Тополь заявил, что коронавирус наносит вред сердцу, печени и почкам. По его словам, врачи изначально думали, что COVID-19 – респираторное заболевание, однако не могли даже предположить всей опасности нового вируса.

К дыхательной недостаточности у пациентов с COVID-19 могут присоединяться нарушения свертываемости крови, которые могут привести к инсультам, и сильное воспаление, поражающее несколько систем органов. Вирус также может вызывать неврологические осложнения, которые варьируются от головной боли, головокружения и потери вкуса или запаха до судорог и спутанности сознания. При этом восстановление может быть медленным, неполным и дорогостоящим.

Эксперты начинают исследования, чтобы понять долгосрочные последствия инфекции, сообщил журналистам 25 июня заместитель директора по инфекционным болезням Центра США по контролю и профилактике заболеваний Джей Батлер.

По его словам, многие переболевшие жалуются на усталость и одышку. При этом у многих симптомы болезни сохраняются даже после получения отрицательного теста на коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным на середину дня 28 июня, число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире составляет 10 006 980, информирует Университет Джонса Хопкинса. От болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус, скончалось 499 307 человек, выздоровело 5 071 617.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.