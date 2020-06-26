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На разработку и производство вакцины от коронавируса нужно около $31 млрд – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения призвала мировые правительства и частных доноров помочь собрать $31,3 млрд. В такую сумму ВОЗ оценивает стоимость разработки, производства и поставки вакцины от коронавируса в течение следующих 12 месяцев.

Как сообщает Reuters, около $14 млрд из общей суммы ВОЗ называет срочно необходимыми. Инициатива ВОЗ ACT-Accelerator Hub направлена на разработку и производство к середине 2021 года 245 млн доз лекарства от COVID-19 для стран с низким и средним уровнем дохода.

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