Власти Шотландии считают, что приблизились к победе над коронавирусом

Как сообщает британская телерадиокорпорация BBC, так глава шотландского правительства прокомментировала тот факт, что за последние 24 часа в стране не было зарегистрировано ни одного летального исхода от COVID-19.
BBC отмечает, что нулевой показатель в будний день зафиксирован впервые с 20 марта.
При этом Стерджен предостерегла от снижения бдительности, поскольку эпидемия может вспыхнуть с новой силой, если не придерживаться противоэпидемических требований.
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