Власти Шотландии считают, что приблизились к победе над коронавирусом

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что страна приблизилась к победе над эпидемией коронавирусной инфекции.

Как сообщает британская телерадиокорпорация BBC, так глава шотландского правительства прокомментировала тот факт, что за последние 24 часа в стране не было зарегистрировано ни одного летального исхода от COVID-19.

BBC отмечает, что нулевой показатель в будний день зафиксирован впервые с 20 марта.

При этом Стерджен предостерегла от снижения бдительности, поскольку эпидемия может вспыхнуть с новой силой, если не придерживаться противоэпидемических требований.