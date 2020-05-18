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20 мая, 2020
 
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"Что за люди такие?" Шотландцы раскритиковали писателя Нила Геймана за нарушение карантина

Английский писатель-фантаст Нил Гейман вынужден был переехать во время карантина в Шотландию из Новой Зеландии из-за того, что им с женой, американской певицей Амандой Палмер стало "тесно вдвоем".

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Гейман попросил шотландцев быть добрее
Гейман попросил шотландцев быть добрее
Фото: ЕРА

Английский писатель-фантаст Нил Гейман вынужден был встретиться с местной полицией после того, как написал в своем блоге, что во время карантина переехал из Новой Зеландии в Шотландию, сообщает BBC.

Местная полиция напомнила писателю правила, действующие в Шотландии во время карантина. Также Геймана предупредили, что нарушив карантин, он подверг опасности местных жителей. 

"Что это за люди такие? Они знают, что мы находимся в опасности, но думают, что могут приехать сюда с другого конца планеты", – цитирует телеканал слова Яна Блэкфорда, члена парламента Шотландии. 

По словам Геймана, он вынужден был сменить место жительства, так как они с супругой, певицей Амандой Палмер пришли к выводу, что "вдвоем им слишком тесно". Писатель сообщил, что именно в Шотландии находится его родовое поместье, а само место он считает лучшим для написания книг.

Гейман подчеркнул, что во время путешествия соблюдал правила безопасности и попросил людей быть добрее. 

По состоянию на 18 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4,7 млн человек, более 315 тыс. умерли, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. 

В Великобритании количество заболевших превышает 244 тыс. человек, более 34 тыс. умерли от осложнений.

Теги: Великобритания, Новая Зеландия, Шотландия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Нил Гейман
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