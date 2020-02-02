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Брюссель "сочувствует" стремлению Шотландии отделиться от Британии и вступить в ЕС – Туск

Шотландия в случае отделения от Великобритании не сможет автоматически войти в Европейских союз, заявил польский политик, бывший президент Европейского совета Дональд Туск.

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Большинство шотландцев выступало против выхода Великобритании из ЕС. Это может стать причиной выхода Шотландии из Соединенного Королевства
Большинство шотландцев выступало против выхода Великобритании из ЕС. Это может стать причиной выхода Шотландии из Соединенного Королевства
Фото: EPA

Бывший президент Европейского совета Дональд Туск считает, что Брюссель "с эмпатией" относится к намерению Шотландии объявить о независимости от Великобритании и вступить в ЕС. Как сообщает британская телерадиокорпорация BBC, так Туск прокомментировал слова первого министра Шотландии Николы Стерджен о стремлении к полноправному членству в ЕС.

При этом польский и европейский политик подчеркнул, что Шотландия не сможет рассчитывать на автоматическое вступление в ЕС.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал слова Туска "неевропейскими и довольно безответственными". По его мнению, подобные высказывания способствуют "сепаратистским тенденциям" в ЕС.

31 января 2020 года в 23.00 по лондонскому времени (1.00 1 февраля по Киеву) Великобритания вышла из Евросоюза. С официальных зданий в Лондоне и Брюсселе сняли флаги Евросоюза и Великобритании.

Brexit стал следствием референдума, проведенного в июне 2016 года. Решение о выходе Соединенного Королевства из блока тогда поддержали 51,9% британцев.

При этом в Шотландии, которая входит в Соединенное Королевство, большинство граждан высказались за то, чтобы остаться в составе ЕС.

На этом фоне власти Шотландии выступают за проведение нового референдума о независимости от Британии. Предыдущий плебисцит состоялся в 2014 году, 55% шотландцев проголосовали против независимости. Никола Стерджен заявляла, что новое голосование по этому вопросу может пройти в 2020 году.

Теги: Великобритания, Дональд Туск, Шотландия, МИД Великобритании, Евросоюз, Brexit, Никола Стерджен, Доминик Рааб
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