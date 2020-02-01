Клуб читателей
ГОРДОН
 
События

Великобритания покинула Евросоюз. Фоторепортаж

Сегодня 09.30
В 23.00 по Лондонскому времени 31 января (1.00 1 февраля по Киеву) Великобритания вышла из Евросоюза. С официальных зданий в Лондоне и Брюсселе сняли флаги Евросоюза и Великобритании, многие британцы собирались на улицах, чтобы встретить событие. До конца 2020 года продлится "переходный период" для жителей Соединенного Королевства и стран Евросоюза. Количество членов ЕС сократилось до 27.
Теги: Великобритания, Лондон, Брюссель, Евросоюз, Brexit
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Великобритания покинула ЕС спустя 47 лет
ПОЛИТИКА
Великобритания вышла из Евросоюза
Сегодня 01.01
Количество членов Европейского союза сократилось после выхода Великобритании до 27.
Фон дер Ляйен (справа): Завтра вновь взойдет солнце, начнется новая глава истории нашего союза
МИР
Несколько часов до Brexit. Лидеры ЕС выступили со специальным заявлением
Вчера 20.25
Наступил особый день для Европейского союза – количество членов объединения сокращается до 27; ЕС хочет сохранить наилучшие отношения с Великобританией, но они никогда не заменят членство Соединенного Королевства. Об этом заявили президент Европарламента Давид-Мария Сассоли, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.
Макрон: У британского народа больше не будет тех же обязанностей после выхода из ЕС, поэтому он больше не будет иметь тех же прав
МИР
Макрон о Brexit: Это печальный день, давайте не будем этого скрывать
Вчера 21.34
Президент Франции Эммануэль Макрон считает Brexit сигналом для всего Евросоюза.
Золотые монеты полностью раскупили
МИР
В Великобритании за несколько часов раскупили золотые памятные монеты, посвященные Brexit
Вчера 18.52
Королевский монетный двор Великобритании 31 января выставил на продажу 1500 золотых монет номиналом 50 пенсов, посвященных Brexit. Их стоимость составляла 945 фунтов стерлингов.
До 31 декабря 2020 года Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена в институтах Евросоюза
ПОЛИТИКА, МИР
Евросоюз окончательно утвердил сделку по Brexit
30 января, 2020 16.35
Соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза вступит в силу 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Открытие рынка земли и расследование "мошенничества" в "ПриватБанке". Совместное заявление Украины и ЕС. Полный текст
Открытие рынка земли и расследование "мошенничества" в "ПриватБанке". Совместное заявление Украины и ЕС. Полный текст
Записки бывшего подполковника КГБ: Провокационная деятельность генерала Питовранова в ГДР
Записки бывшего подполковника КГБ: Провокационная деятельность генерала Питовранова в ГДР G
Владимир ПОПОВ
Китайский коронавирус: как он появился, чем опасен и есть ли от него лекарство. Главное
Китайский коронавирус: как он появился, чем опасен и есть ли от него лекарство. Главное G
Николай ПОДДУБНЫЙ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS