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В Великобритании за несколько часов раскупили золотые памятные монеты, посвященные Brexit

Королевский монетный двор Великобритании 31 января выставил на продажу 1500 золотых монет номиналом 50 пенсов, посвященных Brexit. Их стоимость составляла 945 фунтов стерлингов.

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Золотые монеты полностью раскупили
Золотые монеты полностью раскупили
Фото: The Royal Mint / Facebook

В Великобритании за несколько часов раскупили золотые памятные монеты, посвященные Brexit. Об этом сообщил Evening Standard 31 января.

Королевский монетный двор выставил на продажу 1500 золотых монет номиналом 50 пенсов утром 31 января. Их стоимость составляла 945 фунтов стерлингов.

В пятницу наблюдался высокий спрос на монеты на сайте монетного двора, поэтому была установлена система очередей.

Кроме этого, были распроданы наборы, состоявшие из двух монет: одна – от 1973 года, выпущенная в честь вступления Великобритании в Европейское экономическое сообщество, а вторая – от 2020 года, посвященная Brexit. Таких наборов было выпущено 5 тыс., они стоили 30 фунтов стерлингов.

Сейчас на сайте монетного двора доступны 50-пенсовые монеты стоимостью 10 фунтов стерлингов, посвященные Brexit. На одной стороне изображен портрет королевы Елизаветы II, а на обратной – надпись "Мир, процветание и дружба со всеми нациями. 31 января 2020 года".  

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Евросоюза. Это решение тогда поддержали 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года. Британский парламент не смог вовремя согласовать условия Brexit, поэтому его несколько раз переносили.

20 декабря 2019 года Палата общин Великобритании поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна должна покинуть Европейский союз 31 января 2020 года. 

9 января 2020 года Палата общин окончательно утвердила условия Brexit. Палата лордов одобрила законопроект премьер-министра Бориса Джонсона 22 января. 23 января законопроект о выходе страны из Европейского союза подписала королева Великобритании Елизавета II.

24 января в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. 29 января Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза большинством голосов. 30 января Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС, окончательно завершив процесс ратификации соглашения.

Теги: Великобритания, монеты, Евросоюз, Brexit
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