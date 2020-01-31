Макрон о Brexit: Это печальный день, давайте не будем этого скрывать

Президент Франции Эммануэль Макрон считает Brexit сигналом для всего Евросоюза.

Макрон: У британского народа больше не будет тех же обязанностей после выхода из ЕС, поэтому он больше не будет иметь тех же прав Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон считает дату выхода Великобритании из Евросоюза "печальным днем". Об этом он заявил в своем обращении по случаю Brexit, опубликованном на сайте Елисейского дворца 31 января.

"Это печальный день, давайте не будем это скрывать. Но это день, который также должен заставить нас сделать все по-другому. С еще большей решимостью создать мощный, эффективный Европейский союз", – заявил Макрон.

Он отметил, что в ближайшее время будут выстраиваться отношения ЕС с Великобританией.

"Во время этих переговоров наши интересы, то есть интересы наших рыбаков, фермеров, промышленников, исследователей, рабочих и студентов должны быть сохранены. Но будет простое правило. Это партнерство, которое мы собираемся построить с Соединенным Королевством, должно быть как можно сильнее и прочнее. Но это будут не такие же отношения, как были несколько десятилетий... Британский народ решил покинуть Европейский союз. У него больше не будет тех же обязанностей, поэтому он больше не будет иметь тех же прав", – подчеркнул Макрон.

Президент Франции считает Brexit сигналом для всего Евросоюза, что нужно реформировать его, чтобы не было необходимости искать ответа в выходе из ЕС.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Евросоюза. Это решение тогда поддержали 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года. Британский парламент не смог вовремя согласовать условия Brexit, поэтому его несколько раз переносили.

20 декабря 2019 года Палата общин Великобритании поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна должна покинуть Европейский союз 31 января 2020 года.

9 января 2020 года Палата общин окончательно утвердила условия Brexit. Палата лордов одобрила законопроект премьер-министра Бориса Джонсона 22 января. 23 января законопроект о выходе страны из Европейского союза подписала королева Великобритании Елизавета II.

24 января в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. 29 января Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза большинством голосов. 30 января Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС, окончательно завершив процесс ратификации соглашения.

Brexit должен состояться в 23.00 31 января по лондонскому времени (1.00 1 февраля по Киеву).