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Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что проведение референдума о независимости лишь продолжит политический застой Шотландии.

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Джонсон заявлял, что не допустит референдума о независимости Шотландии
Джонсон заявлял, что не допустит референдума о независимости Шотландии
Фото: ЕРА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости. Об этом он сообщил в Twitter 14 января, прикрепив письмо первому министру Шотландии Николе Стерджен.

"Народ Шотландии убедительно проголосовал за сохранение единого Соединенного Королевства, и правительства Великобритании и Шотландии обязались уважать результаты. Давайте сделаем 2020 год годом роста и возможностей для всей Великобритании", – написал Джонсон.

Премьер отметил, что проведение референдума о независимости лишь продолжит политический застой Шотландии, в котором она находится последние 10 лет.

Стерджен в декабре 2019 года заявляла, что Шотландия подаст заявление на проведение нового референдума.

В сентябре 2014 года шотландцы провели референдум о независимости. Тогда 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев.  Во всех избирательных округах Шотландии победу одержали сторонники членства в ЕС. Против Brexit проголосовало 62% шотландцев. 

Brexit должен был состояться 29 марта 2019 года, однако несколько раз переносился. 29 октября 2019 года Евросоюз официально утвердил отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.

В октябре 2019 года Стерджен заявила, что новый референдум о независимости Шотландии должен состояться в 2020 году.

3 ноября Джонсон заявил, что не допустит проведения нового референдума о независимости Шотландии.

Теги: Великобритания, референдум, Шотландия, независимость, Борис Джонсон, Никола Стерджен
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