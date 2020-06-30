От COVID-19 в мире умерло почти 505 тыс. человек

В США, которые являются лидером по распространению коронавирусной инфекции, заболели почти 2,6 млн человек.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 10 302 052 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 504 936 человек, выздоровели 5 219 513.

В США число инфицированных достигло 2 590 552, умерло 126 133, излечились 705 203 человека.

В Бразилии заболело 1 368 195 человек, 58 314 умерших и 757 811 излечившихся.

Далее следует Россия – 640 246 инфицированных, 9152 умерших и 402 778 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболело 548 318 человек, 16 475 умерли, 334 822 выздоровели.

В Великобритании коронавирусом заразилось 313 470 человек, умерло 43 659.

За ней следуют Перу и Чили – там соответственно 282 365 инфицированных и 9504 умерших; 275 999 заболевших и 5575 жертв COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

28 июня количество новых случаев коронавируса в Украине существенно снизилось – до 646, это минимум с 9 июня. Всего, по последним данным, коронавирус в стране выявили у 43 628 человек, из них 1147 скончались, а 19 027 вылечились.