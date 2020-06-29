Мутации коронавируса не делают его более заразным – исследование

По данным группы ученых из Института генетики Лондонского университета, ни одна из известных мутаций SARS-CoV-2 не привела к усилению его способности распространяться между людьми. Это наблюдение опровергает результаты исследования американских генетиков.

Ни одна из известных науке повторяющихся мутаций коронавируса SARS-CoV-2 не демонстрирует признаков увеличения его способности к распространению, большинство из них оказывают нейтральное или даже пагубное воздействие на вирус. К таким выводам пришли ученые из Института генетики Лондонского университета, пишет Medical News Today.

Используя образцы 15 691 генома SARS-CoV-2 от пациентов с COVID-19 по всему миру, исследователи выявили 6822 различные мутации. Из них 273 произошли неоднократно и независимо друг от друга. Затем исследование было сосредоточено на 31 мутации, произошедшей не менее 10 раз в течение пандемии.

Именно повторяющиеся мутации важны для определения эволюции коронавируса, поясняют генетики.

Исследователи смоделировали эволюционное дерево SARS-CoV-2, а затем проанализировали, могут ли "потомки" вируса с определенной мутацией превзойти по заразности вирусы без мутации.

"Мы использовали новую методику, чтобы определить, действительно ли вирусы с новой мутацией передаются с большей скоростью, и обнаружили, что ни одна из возможных мутаций, по-видимому, не идет на пользу вирусу", – сказал профессор Франсуа Баллу.

Особое внимание ученых было привлечено к мутации D614G. В июне сотрудники Нью-Йоркского геномного центра и Университета Нью-Йорка опубликовали работу, из которой следовало, что эта мутация увеличивает количество "шипов" в "короне" вируса, что потенциально облегчает его трансмиссию по сравнению с другими штаммами. Лондонская группа обнаружила 12 независимых мутаций этого типа, но ни в одном случае признаков ускоренной передачи SARS-CoV-2 не было.

Дальнейший анализ установил, что большинство идентифицированных мутаций произошли вследствие взаимодействия с иммунной системой конкретного зараженного человека; свидетельств того, что вирус адаптируется к популяции в целом, не найдено.

Препринт исследования опубликован на сайте BioRxiv, оно еще не прошло рецензирование.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире почти достигло 10,2 млн, из них почти 5,17 млн вылечились, а 503 тыс. умерли.