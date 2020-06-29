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Мутации коронавируса не делают его более заразным – исследование

По данным группы ученых из Института генетики Лондонского университета, ни одна из известных мутаций SARS-CoV-2 не привела к усилению его способности распространяться между людьми. Это наблюдение опровергает результаты исследования американских генетиков.

Ученые изучают мутации коронавируса, чтобы понять ход его эволюции
Ученые изучают мутации коронавируса, чтобы понять ход его эволюции
Фото: depositphotos.com

Ни одна из известных науке повторяющихся мутаций коронавируса SARS-CoV-2 не демонстрирует признаков увеличения его способности к распространению, большинство из них оказывают нейтральное или даже пагубное воздействие на вирус. К таким выводам пришли ученые из Института генетики Лондонского университета, пишет Medical News Today.

Используя образцы 15 691 генома SARS-CoV-2 от пациентов с COVID-19 по всему миру, исследователи выявили 6822 различные мутации. Из них 273 произошли неоднократно и независимо друг от друга. Затем исследование было сосредоточено на 31 мутации, произошедшей не менее 10 раз в течение пандемии.

Именно повторяющиеся мутации важны для определения эволюции коронавируса, поясняют генетики.

Исследователи смоделировали эволюционное дерево SARS-CoV-2, а затем проанализировали, могут ли "потомки" вируса с определенной мутацией превзойти по заразности вирусы без мутации.

"Мы использовали новую методику, чтобы определить, действительно ли вирусы с новой мутацией передаются с большей скоростью, и обнаружили, что ни одна из возможных мутаций, по-видимому, не идет на пользу вирусу", – сказал профессор Франсуа Баллу.

Особое внимание ученых было привлечено к мутации D614G. В июне сотрудники Нью-Йоркского геномного центра и Университета Нью-Йорка опубликовали работу, из которой следовало, что эта мутация увеличивает количество "шипов" в "короне" вируса, что потенциально облегчает его трансмиссию по сравнению с другими штаммами. Лондонская группа обнаружила 12 независимых мутаций этого типа, но ни в одном случае признаков ускоренной передачи SARS-CoV-2 не было.

Дальнейший анализ установил, что большинство идентифицированных мутаций произошли вследствие взаимодействия с иммунной системой конкретного зараженного человека; свидетельств того, что вирус адаптируется к популяции в целом, не найдено.

Препринт исследования опубликован на сайте BioRxiv, оно еще не прошло рецензирование.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире почти достигло 10,2 млн, из них почти 5,17 млн вылечились, а 503 тыс. умерли.

Теги: Лондон, генетика, ученые, исследование, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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