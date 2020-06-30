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ВОЗ направляет в Китай миссию для расследования появления коронавируса SARS-CoV-2

Медицина во всем мире сможет лучше бороться с коронавирусом, когда узнает, с чего началась вспышка, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Пандемия коронавируса ускоряется
Пандемия коронавируса ускоряется
Фото: ЕРА

Всемирная организация здравоохранения в ближайшие дни направит группу экспертов в Китай на поиски источника происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил на брифинге 29 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет "Немецкая волна".

"Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе о том, как началась вспышка", – отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус также сказал, что многие страны добились определенного прогресса в преодолении коронавируса, однако глобальная пандемия ускоряется.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 30 июня во всем мире коронавирусом заразилось 10 302 052 человека, жертвами COVID-19 стали 504 936 человек, выздоровели 5 219 513.

США обвиняют Китай в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Вице-президент США Майк Пенс в интервью CNN 1 апреля сказал, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были "более откровенными". Имеющиеся данные позволяют считать, что китайцы столкнулись с новым вирусом не в декабре, а на месяц раньше, заявил Пенс.

23 апреля госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что китайские коммунисты "ответят за случившееся". 3 мая он заявил, что Соединенные Штаты располагают "огромным количеством" доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института, хотя впоследствии отмечал, что уверенности в этом нет.

Теги: Китай, медицина, ВОЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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