ОБЩЕСТВО Short News

В Украине сегодня проходит ВНО по украинскому языку

Во вторник, 30 июня, в Украине проходит внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, на сегодняшнюю сессию зарегистрировалось 369 562 человека, которые будут проходить ВНО в 1522 пунктах тестирования. Пропускать абитуриентов в пункты тестирования будут до 10.50. Тех, кто придет после указанного времени, к сессии не допустят.

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