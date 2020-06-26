ОБЩЕСТВО Short News

К сдаче ВНО в Украине не допустили 30 выпускников с признаками ОРВИ

К проведению внешнего независимого оценивания по математике 25 июня не допустили 83 учеников, у 30 из них были симптомы ОРВИ.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщила замминистра образования и науки Украины Любомира Мандзий. "83 ребенка не были допущены к ВНО, но только 30 из них из-за повышенной температуры и признаков ОРВИ. Остальные просто опоздали или забыли документы", – отметила чиновница.

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