ОБЩЕСТВО Short News

Во Львове перед ВНО коронавирус обнаружили у 32 преподавателей

Во Львове в ходе ИФА-тестирования, которое проводили среди учителей перед внешним независимым оцениванием по математике, коронавирусная инфекция была подтверждена у 32 преподавателей.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус у регіонах", верифицированный Министерством здравоохранения Украины. Преподавателей, у которых обнаружили COVID-19, к проведению оценивания не допустили.

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