Во Львове перед ВНО коронавирус обнаружили у 32 преподавателей

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус у регіонах", верифицированный Министерством здравоохранения Украины.
Преподавателей, у которых обнаружили COVID-19, к проведению оценивания не допустили.
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".