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Шмыгаль посетовал, что в других странах при схожих карантинных ограничениях заболеваемость коронавирусом не растет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что граждане Украины перестали придерживаться карантинных ограничений. По его мнению, это является главной причиной существенного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в последние недели.

Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом Шмыгаль заявил на внеочередном заседании правительства 25 июня. Он посетовал, что в других странах, где действуют похожие ограничительные меры, заболеваемость COVID-19 не растет, потому что граждане придерживаются противоэпидемических требований.

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