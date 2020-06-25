В Украине сегодня стартовало ВНО, первое тестирование – по математике

25 июня в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания – абитуриенты проходят тестирование по математике, сообщил Украинский центр оценивания качества образования.
Тестирование стартовало около 11.00. На него зарегистрировалось 186 072 человека.
Для прохождения ВНО по математике оборудовали 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования.
Процедура допуска в пункт тестирования предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО, отметили в ведомстве. В Минобразования сообщали, что во время тестирования участники и инструкторы должны находиться в масках.
"Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение пяти дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования", – сказано в сообщении.
Основная сессия ВНО будет продолжаться до 17 июля:
Всего в основной сессии ВНО примут участие 379 493 человека.
В последние недели в СМИ регулярно появлялась информация, что ВНО в Украине могут или вообще отменить, или перенести из-за неблагоприятной эпидемической ситуации. Но 22 июня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, что тестирование состоится в ранее запланированные сроки.
18 июня парламент освободил выпускников школ 2019/2020 учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ВНО. Таким образом, тестирование в обязательном порядке должны проходить только те выпускники, которые собираются поступать в вузы, остальным просто выдадут аттестаты о среднем образовании.