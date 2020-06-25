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В Украине сегодня стартовало ВНО, первое тестирование – по математике

На внешнее независимое оценивание по математике в этом году зарегистрировалось 186 072 человека, сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

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В этом году ВНО проходит с соблюдением противоэпидемических норм
В этом году ВНО проходит с соблюдением противоэпидемических норм
Фото: depositphotos.com

25 июня в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания – абитуриенты проходят тестирование по математике, сообщил Украинский центр оценивания качества образования. 

Тестирование стартовало около 11.00. На него зарегистрировалось 186 072 человека. 

Для прохождения ВНО по математике оборудовали 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования. 

Процедура допуска в пункт тестирования предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО, отметили в ведомстве. В Минобразования сообщали, что во время тестирования участники и инструкторы должны находиться в масках

"Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение пяти дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования", – сказано в сообщении. 

Основная сессия ВНО будет продолжаться до 17 июля:

  • 30 июня будет тестирование по украинскому языку и литературе;
  • 2 июля – по физике;
  • 6 июля – по испанскому, французскому и немецкому языкам;
  • 7 июля – по английскому языку;
  • 9 июля – по истории Украины;
  • 13 июля – по биологии;
  • 15 июля – по географии, 
  • 17 июля – по химии.

Всего в основной сессии ВНО примут участие 379 493 человека. 

В последние недели в СМИ регулярно появлялась информация, что ВНО в Украине могут или вообще отменить, или перенести из-за неблагоприятной эпидемической ситуации. Но 22 июня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, что тестирование состоится в ранее запланированные сроки.

18 июня парламент освободил выпускников школ 2019/2020 учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ВНО. Таким образом, тестирование в обязательном порядке должны проходить только те выпускники, которые собираются поступать в вузы, остальным просто выдадут аттестаты о среднем образовании. 

Теги: эпидемия, ВНО, абитуриенты, математика, школа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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