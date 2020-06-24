Наводнение в западной Украине. Выпускников просят сдавать ВНО на дополнительной сессии

На западе Украины из-за сильных дождей подтопило автодороги и домохозяйства. Из-за этого выпускников школ этого региона просят не посещать основную сессию Внешнего независимого оценивания, а зарегистрироваться на дополнительную.

Украинский центр оценивания качества образования обратился к выпускникам школ Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей с просьбой сдавать внешнее независимое оценивание на дополнительной сессии. Об этом говорится на сайте УЦОКО.

"В сложившейся ситуации вам ни в коем случае нельзя подвергать себя дополнительной опасности, поэтому, если вы сомневаетесь, сможете ли доехать до пунктов тестирования, просим вас оставаться дома и принять участие в дополнительной сессии ВНО. Наши коллеги из Ивано-Франковского и Львовского региональных центров оценивания качества образования поддержат вас и проконсультируют", – говорится в сообщении.

Основная сессия ВНО запланирована в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил его из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина.

Дополнительная сессия состоится с 24 июля по 10 августа.

Украинский центр оценивания качества образования подготовил 82 890 аудиторий в 5188 пунктах тестирования. Все пункты обеспечены медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков, бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами для рук и поверхностей. Их закупили на средства партнеров – группы "Нафтогаз", ЮНИСЕФ в Украине и посольства Швейцарии в Украине.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе страны 22–23 июня, и повышения грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах, разрушено около 110 км автодорог, повреждено 130 мостов.

Во время стихии в Ивано-Франковской области погибли три человека. Ущерб от наводнения в Прикарпатье оценили в 400 млн грн.