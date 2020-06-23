Ущерб от наводнения в Ивано-Франковской области оценили в 400 млн грн

В результате стихии в Прикарпатье области погибли три человека, с 19-ю населенными пунктами нет транспортного сообщения, сотни домов подтоплены. Об этом сообщили в областной администрации Ивано-Франковска.

На двух дорогах государственного значения полностью заблокирован проезд Фото: if.gov.ua

В Ивано-Франковской области после наводнения на двух дорогах государственного значения полностью заблокирован проезд, с 19-ю населенными пунктами отсутствует транспортное сообщение, об этом сообщил председатель областной государственной администрации Виталий Федорив 23 июня.

"Большая часть области подверглась удару стихии, по которой трое погибли, сотни домов подтоплены, разрушены десятки километров дорог, повреждены автомобильные и пешеходные мосты, дамбы", – сказал Федорив.

Для восстановления инфраструктурных объектов области, по предварительным подсчетам, понадобится 400 млн грн, которых в областном бюджете нет.

"Руководство Прикарпатья будет обращаться к правительству с просьбой об оказании финансовой помощи для преодоления последствий непогоды", – отметили в пресс-службе обладминистрации.

В Ивано-Франковской области из-за ухудшения погодных условий объявили второй – оранжевый уровень опасности. В горных реках поднимается уровень воды до 2 метров. Спасатели до сих пор устраняют последствия непогоды и эвакуируют население.