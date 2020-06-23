В Ивано-Франковской области три человека погибли из-за наводнения

С 21 июня в Ивано-Франковской области в результате наводнения погибли три человека.

Об этом сообщает издание "Мукачево.net", ссылаясь на данные областного управления полиции.

Так, поздно вечером 21 июня в реку Белый Черемош упал автомобиль – водитель и пассажирка машины погибли. Третья жертва паводка – женщина 1948 года рождения. Она упала в бурный поток в районе села Дземброня.

В Ивано-Франковской области из-за ухудшения погодных условий объявили второй - оранжевый уровень опасности. В горных реках поднимается уровень воды до 2 метров. Спасатели до сих пор устраняют последствия непогоды и эвакуируют население.

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