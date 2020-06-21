В Украине 89 населенных пунктов остаются без света – ГСЧС

Из-за дождя и порывов ветра свет отключен в 30 населенных пунктах Житомирской области, в 27 населенных пунктах Волынской, в 18 селах и городках Черниговской. По семь населенных пунктов обесточены в Черновицкой и Сумской областях.

В Украине наблюдаются перебои в поставке электроэнергии к 89 населенным пунктам в пяти областях. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В частности, дождь и порывы ветра заставили сработать системы защиты линий электропередач. Свет отключен в 30 населенных пунктах Житомирской области, в 27 населенных пунктах Волынской, в 18 селах и городках Черниговской. По семь населенных пунктов обесточены в Черновицкой и Сумской областях. Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Также за минувшие сутки на территории Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областей в результате осадков подтоплены 23 подвальных помещения, 13 колодцев, 11 хозяйств. Частично повреждены крыши двух зданий. Спасатели откачали 1613 м³ воды.

В Ивано-Франковской области на дорогах местного значения произошло два оползня. Жертв и пострадавших нет.